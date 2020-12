ELF-Team aus Hannover-Hildesheim heißt "German Knights 1367 Niedersachsen"

Das Team aus Hannover-Hildesheim geht in der neuen europäischen Football-Liga ELF unter dem Namen "German Knights 1367 Niedersachsen" an den Start.

Das Team aus Hannover-Hildesheim geht in der neuen europäischen Football-Liga ELF unter dem Namen "German Knights 1367 Niedersachsen" an den Start. Dies gab die neue Franchise am Freitag bekannt. Die European League of Football soll im Juni ihren Spielbetrieb mit acht Teams aus Deutschland (6), Polen (1) und Spanien (1) aufnehmen.