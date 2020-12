Letzter Meisterspieler im Aufgebot: Mavericks trennen sich von Barea

Die Dallas Mavericks haben sich von J.J. Barea getrennt, dem letzten Spieler im Kader, der 2011 mit Dirk Nowitzki die Meisterschaft in der NBA gewann.

Die Dallas Mavericks haben sich von J.J. Barea getrennt, dem letzten Spieler im Kader, der 2011 an der Seite von Dirk Nowitzki die Meisterschaft in der Basketball-Profiliga NBA gewann. "Ich hatte eine tolle Zeit in Dallas", sagte der Puerto-Ricaner Barea, "aber es ist ein harter Tag."