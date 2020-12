Handball-EM: Norwegen besiegt Weltmeister Niederlande

Der deutsche Vorrundengegner Norwegen spielt bei der Handball-EM der Frauen in Dänemark auch in der Hauptrunde groß auf.

Der deutsche Vorrundengegner Norwegen spielt bei der Handball-EM der Frauen in Dänemark auch in der Hauptrunde groß auf. Der Rekord-Europameister besiegte den Weltmeister Niederlande am Donnerstag in Kolding mit 32:25 (16:10). Die deutsche Mannschaft hatte gegen die Norwegerinnen mit 23:42 die höchste Niederlage ihrer Länderspielgeschichte kassiert.