EuroLeague: Berlin lässt Fenerbahce keine Chance

Alba Berlin hat in der EuroLeague einen klaren Erfolg eingefahren.

Alba Berlin hat in der EuroLeague einen klaren Erfolg eingefahren. Am 13. Spieltag schlug der deutsche Basketballmeister Fenerbahce Istanbul aus der Türkei 89:63 (44:27) und holte seinen fünften Saisonsieg. Alba steht mit einer 5:7-Bilanz weiter in der unteren Tabellenhälfte.