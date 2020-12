TSG Hoffenheim - KAA Gent, Europa League: 1899 siegt - Beier trifft doppelt

Trotz zehn neuer Spieler im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg am Montag hat die TSG Hoffenheim das abschließende Vorrundenspiel in der Europa League klar gewonnen.

Nach vier Siegen und einem Remis zuvor hatte die TSG den Gruppensieg schon vor dem Anpfiff in der Tasche, der erste Einzug in die K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs war bereits perfekt.

Hoeneß schont zahlreiche Stammkräfte

Die Hoffenheimer warten nun gespannt auf die Auslosung der Zwischenrunde am Montag. Fortgesetzt wird der Wettbewerb im Februar des kommenden Jahres.

Hoffenheim wird Elfmeter verwehrt

Hoeneß schonte wie erwartet zahlreiche Stammkräfte für das Punktspiel am Sonntag beim Bundesliga-Zweiten Bayer Leverkusen (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Dort geht es für die TSG darum, Stabilität in ihre Saison zu bekommen. Der erste Liga-Dreier nach sieben Spielen ohne Sieg am Montag gegen den FC Augsburg (3:1) hat schließlich noch nicht ausgereicht, um das Ende der Krise auszurufen.