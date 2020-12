Handball-Bundesliga: Stuttgart erobert Platz vier

Der TVB Stuttgart feiert seinen Sieg in leerer Halle © Imago

Der TVB Stuttgart erobert den vierten Platz in der verzerrten Tabelle der HBL. Die Überraschung des Tages gelingt dem Schlusslicht aus Coburg.

Der TVB Stuttgart hat den vierten Platz in der verzerrten Tabelle der Bundesliga erobert.

Ohne ihren an Corona erkrankten Trainer Jürgen Schweikardt gewannen die Schwaben am Donnerstag gegen GWD Minden 30:26 (12:13) und zogen an den Füchsen Berlin vorbei, die allerdings drei Spiele weniger absolviert haben.