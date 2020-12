Bayer Leverkusen - Slavia Prag, Europa League: Gruppensieg dank Leon Bailey

Mit einem Doppelpack schießt Leon Bailey Leverkusen zum Gruppensieg in der Europa League. Mit dem Sieg gegen Slavia Prag bricht Bayer sogar einen Torrekord.

Der Jamaikaner erzielte zwei Treffer beim 4:0-Sieg (2:0) der Werkself gegen den tschechischen Meister Slavia Prag. Damit beendete Leverkusen die Gruppe C als Gruppenerster. ( Tabellen der Europa League )

Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz hält nun mit 21 Treffern den nationalen Bestwert für die meisten Vorrundentore im "kleinen Europapokal". Zuvor hatten Werder Bremen (2009/10) und Eintracht Frankfurt (2018/19) jeweils 17 Tore in der Gruppenphase erzielt.

Bailey bester Bayer-Torjäger in Europa League

Aufgrund des 0:1 im Hinspiel - die bislang einzige Pflichtspielniederlage der Leverkusener in dieser Saison - hatte Bayer einen Sieg für Platz eins benötigt. Bereits vergangene Woche hatte der Vorjahres-Viertelfinalist durch ein 3:2 bei OGC Nizza den Einzug in die Zwischenrunde perfekt gemacht, die am Montag ausgelost wird.