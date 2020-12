Formel 1: Lewis Hamilton fährt nach Corona-Infektion - George Russell

Weltmeister Lewis Hamilton wird nach überstandener Corona-Infektion vor dem Saisonfinale der Formel 1 wieder ins Cockpit seines Mercedes zurückkehren. Dies bestätige sein Rennstall am Donnerstagabend ebenso wie der Automobil-Weltverband FIA.

Der Brite habe mehrere negative Coronatests absolviert und in Bahrain eine 10-tägige Quarantäne abgesessen. Schon am Donnerstag sei er nach Abu Dhabi gereist, wo am Wochenende das finale Rennen der Saison stattfindet.