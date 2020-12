Formel 1: Schumacher-Kollege Nikita Mazepin - Prügel, Unfall, Sexismus

Nikita Mazepin wurde 1999 in Moskau geboren © Imago

Nikita Mazepin hat sich die ersten Wochen nach der Bekanntgabe, dass er in Zukunft für Haas in der Formel 1 fahren wird , sicher anders vorgestellt.

Mazepin schlägt Fahrer ins Gesicht

Wohl auch deswegen, weil es nicht der erste Skandal in der Karriere des Nikita Mazepin gewesen ist.

Der Russe hatte sich beim Qualifying in Budapest von Callum Ilott behindert gefühlt, woraufhin er den Engländer später in der Boxengasse auf das Übelste attackierte.

Das Resultat: ein blaues Auge und Verletzungen am Kiefer, Nacken und der Wange von Ilott sowie eine Rennsperre für Mazepin. ( Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER )

Mazepin verursacht schweren Unfall

Bei seinem Heimrennen in Sotschi verursachte Mazepin in Runde eins einen schweren Unfall, in dessen Folge der Japaner Nobuharu Matsushita ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.