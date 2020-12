Darts-WM 2021: Robert Marijanovic bewertet Clemens, Hopp und Kurz vor Start

Darts-WM mit weniger Fans: Einige Spieler profitieren

Für unerfahrene Spieler wird die ruhigere Atmosphäre von Vorteil sein. Sie können sich besser konzentrieren und die Nerven sind sicher nicht so angespannt wie in einer vollen Halle.

Dass wieder drei Deutsche beim Darts-Höhepunkt des Jahres dabei sind, ist natürlich positiv - auch wenn man auf ihre jeweiligen Qualifikationswege schaut. Clemens steht als Nummer 31 der PDC Order of Merit als gesetzter Spieler schon in der zweiten Runde, Hopp hat sich über die Pro Tour qualifiziert. Und dann gibt es noch den deutschen Qualifikanten Kurz, der die Super League gewonnen hat. Es freut mich sehr, dass wir drei solche Darts-Schwergewichte im Rennen haben.

Gabriel Clemens: Deutsche Hoffnung mit schwerer Auslosung

Nico Kurz muss die Mischung finden

Kurz kann bei seiner zweiten WM-Teilnahme etwas gelassener an die WM gehen. Doch kann man überhaupt gelassen in eine WM gehen? Ich konnte das nie.

Max Hopp: Geringere Erwartungen sind ein Vorteil

Hopp geht trotz seines noch immer jungen Alters bereits in seine achte WM. Um ihn ist es in diesem Jahr eher ruhig gewesen - was ich als Vorteil für ihn sehe. Er bereitet sich jetzt konzentriert, sachlich und nüchtern auf die WM vor.

Robert Marijanovic, geboren am 6. Mai 1980, spielt seit 2007 auf professioneller Ebene bei der PDC Darts. Der Freudenstädter nahm dreimal an der Weltmeisterschaft teil. Seit der WM 2019 tritt der "Robstar" auch als TV-Experte in Erscheinung. Für SPORT1 wird er die WM 2021 mit seinen Einschätzungen am Mikrofon begleiten.