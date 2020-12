Anzeige

Skispringen: Weltcup von Sapporo nach Klingenthal verlegt Skispringen: Weltcup von Sapporo nach Klingenthal verlegt

Der Weltcup in Sapporo wird nach Klingenthal verlegt © Vesa Moilanen/Lehtikuva/AFP/Vesa Moilanen/Lehtikuva/AFP/VESA MOILANEN

SID

Heimspiel für die deutschen Skispringer: Der ursprünglich für Sapporo/Japan vorgesehene Weltcup wird am 6. und 7. Februar in Klingenthal ausgetragen.

Weiteres Heimspiel für die deutschen Skispringer: Der ursprünglich für Sapporo/Japan vorgesehene Weltcup wird am 6. und 7. Februar in Klingenthal ausgetragen. Das gab der Ski-Weltverband FIS am Donnerstag bekannt.

Im provisorischen Programm sind für das Teilnehmerfeld um den derzeit stärksten DSV-Adler Markus Eisenbichler (Siegsdorf), der am Donnerstag die Qualifikation zur Skiflug-WM in Planica gewonnen hatte, zwei Einzelspringen vorgesehen. In der Vogtland Arena war der Weltcup zuletzt 2016 und 2019 zu Gast.

Anzeige