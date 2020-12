Skiflug-WM: Eisenbichler gewinnt Qualifikation - Kraft und Freund raus

Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler hat die Qualifikation zur Skiflug-WM in Planica gewonnen und damit seine Titelambitionen unterstrichen. Der 29-Jährige aus Siegsdorf flog von der Letalnica-Schanze auf 225,5 m und kann mit viel Selbstvertrauen in den Titelkampf am Freitag und Samstag gehen.

Schmid hatte in den beiden Trainingsdurchgängen am Donnerstag den Kampf um den vierten deutschen Startplatz neben den gesetzten Eisenbichler, Geiger und Paschke gegen Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) und Martin Hamann (Aue) gewonnen.

Der Skiflug-Weltmeister wird in vier Wertungsdurchgängen ermittelt, die ersten beiden werden am Freitag, Durchgang drei und vier am Samstag ausgetragen. Am Sonntag steht die Entscheidung im Teamwettbewerb an (jeweils 16.00 Uhr/ARD und Eurosport).