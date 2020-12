U21-Team in EM-Vorrunde gegen Ungarn, Niederlande und Rumänien

Die deutschen U21-Fußballer treffen bei der zweigeteilten EM-Endrunde in Ungarn und Slowenien in der Vorrundengruppe A auf den Co-Gastgeber Ungarn, die Niederlande und Rumänien. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon. Das Team von Trainer Stefan Kuntz bestreitet seine Gruppenspiele vom 24. bis 31. März in den ungarischen Spielorten Szekesfehervar und Budapest.