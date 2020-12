Thomas Helmer verlässt CHECK24 Doppelpass - Florian König neuer Moderator

Florian König übernimmt ab der Spielzeit 2021/22 als vierter Moderator in der über 25-jährigen Geschichte das Flaggschiff-Format von SPORT1 .

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Helmer: Es war und ist mir eine Ehre

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: "Thomas Helmer ist vor einiger Zeit mit dem Gedanken an mich herangetreten, sich ab Sommer 2021 mehr Zeit zu nehmen, privat und auch für seine beruflichen Engagements – und nicht mehr an über 40 Wochenenden im Jahr zwischen Hamburg und München zu pendeln. Mit dem EM Doppelpass wird er als Europameister von 1996 einen passenden Schlusspunkt unter seine Dopa-Zeit setzen. Gleichzeitig führen wir mit Thomas bereits positive Gespräche über mögliche zukünftige Moderationstätigkeiten. Florian König ist mit seiner beeindruckenden Vita einer der profiliertesten Moderatoren Deutschlands und die Ideallösung für die Nachfolge als Gastgeber unseres Talk-Flaggschiffs."

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer der Sport1 GmbH, ergänzt: "Thomas Helmer prägt den Dopa bereits seit einem Jahrzehnt als Experte und Moderator und wird bei den Überlegungen zu neuen Formaten, die wir auf SPORT1 entwickeln, eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig freuen wir uns auf Florian König, der unsere Wunschbesetzung für den Doppelpass ist. Der Anspruch meiner Redaktion ist es immer, maximal PS auf die Straße zu bringen. Florian König wird uns dabei in seiner neuen Moderationsrolle maßgeblich helfen."

Thomas Helmer: "Es war und ist mir eine große Freude und Ehre, den Doppelpass in seiner Entwicklung seit 2011 in maßgeblicher Rolle zu begleiten zusammen mit unserem tollen Team. Ich hätte auch gerne weitergemacht, möchte aber in Zukunft auch mehr Zeit für mögliche neue Themen und Projekte haben. Mit SPORT1 bin ich bereits im Austausch – auch die neuen Bundesliga-Rechte ab nächster Saison bieten da sehr spannende Perspektiven!"