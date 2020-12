FC Bayern: Hasan Salihamidzic hat einen Vertrag bis 2023

Im Dezember 2019 teilten die Bayern lediglich mit: "Der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG hat auf seiner Sitzung am heutigen Montag einstimmig beschlossen, Hasan Salihamidzic mit Wirkung zum 1. Juli 2020 in den Vorstand der FC Bayern München AG zu berufen. Der aktuelle Vertrag von Hasan Salihamidzic als Sportdirektor ist bis zum 30. Juni 2020 datiert."

FC Bayern ist von Salihamidzics Arbeit überzeugt

Die Rückendeckung des Vorstands und des Präsidiums scheint ihm gewiss. "Bereits nach seinen drei Jahren als Sportdirektor haben wir sehen können, was Hasan hier bewegt. Am Campus haben wir Erfolge erzielt und wir haben zahlreiche Titel mit Spielern eingefahren, die Hasan mit seiner Scouting-Abteilung geholt hat. Es macht auch viel Sinn, wie er in die Zukunft denkt und unsere Mannschaft aufstellen will", sagt Hainer.