3. Liga heute: SC Verl – FC Viktoria Köln Vorbericht

Beim kommenden Gegner von Köln lief es zuletzt wie am Schnürchen – Verl wird mit Sicherheit eine knifflige Aufgabe. Der SCV hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich.

Am Sonntag bezwang der SC Verl den Hallescher FC mit 4:2. Letzte Woche gewann der FC Viktoria Köln gegen den TSV 1860 München mit 2:1. Damit liegt Viktoria mit 21 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.

Verl – Viktoria Köln: Beste Offensive gegen schwächelnde Kölner

Offensiv konnte dem SC Verl in der 3. Liga bisher kaum jemand das Wasser reichen, was die 25 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der bisherige Ertrag der Elf von Guerino Capretti in Zahlen ausgedrückt: sieben Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Die passable Form des Heimteams belegen zehn Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.