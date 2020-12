FC Liverpool: Billy Koumetio jüngster Spieler in der Champions League

Der Name dürfte vorher wohl nur hartgesottenen Liverpool-Fans ein Begriff gewesen sein, doch jetzt kennt ihn die halbe Fußballwelt. Denn Koumetio schrieb mit seiner Einwechslung Geschichte: Mit 18 Jahren und 25 Tagen ist der Franzose der jüngste Spieler der Reds in der Geschichte der Königsklasse.

Koumetio Balljunge beim legendären Spiel gegen Barcelona

An jenem 7. Mai 2019 war Koumetio erst wenige Monate ein Liverpooler, im Winter wechselte er von US Orléans in die U18 des Klubs. Und so konnte er aus nächster Nähe beobachten, wie Trent-Alexander Arnold mit seinem genialen Eckballtrick und Divock Origi mit seinem Treffer das Unmögliche doch noch möglich machten.