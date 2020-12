BVB rechnet mit Haaland zum Jahresauftakt

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart will der Vizemeister nach zwei Spielen ohne Sieg auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Trainer Lucien Favre warnte aber vor dem bisher so frech aufspielenden Aufsteiger. "Sie haben viel Power und Durchschlagskraft vorne. Sie sind extrem gefährlich", sagte Favre und fügte an: "Wenn man gegen sie gewinnen will, muss man eine Top-Leistung bringen."