Labbadia erwartet Rotation bei Gladbach - Löwen fällt aus

Trainer Bruno Labbadia von Hertha BSC erwartet im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag beim Gegner personelle Veränderungen.

Trainer Bruno Labbadia von Hertha BSC erwartet im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Gegner personelle Veränderungen. "Ich gehe davon aus, dass sie rotieren", sagte Labbadia. Gladbach hatte am Mittwoch in der Champions League bei Real Madrid mit 0:2 verloren, zog aber ins Achtelfinale ein.