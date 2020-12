Präsident Hainer: "Es gibt keine Lex Bayern"

Herbert Hainer von Bayern München hat den Vorwurf einer Sonderbehandlung seines Vereins wegen der Verlegung des Pokalspiels in Kiel zurückgewiesen.

Der 66-Jährige verwies in seiner Begründung darauf, dass der deutsche Rekordmeister "eine höhere Belastung in der Bundesliga als jeder andere Verein" habe. Diese ergebe sich nicht nur aus der höheren Anzahl der Spiele, sondern auch aus der deutlich kürzen Sommerpause nach dem Finalturnier in der Champions League.