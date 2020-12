Champions League: Bayern - Barcelona, BVB - Atlético? So stehen die Chancen bei der Auslosung

Bei der Auslosung der Achtelfinals in der Champions League-Auslosung drohen Leipzig und Gladbach Hammer-Gegner. Auch die möglichen Kontrahenten des BVB und dem FC Bayern haben es in sich.

Die deutschen Teams sehen gespannt der Auslosung der Achtelfinals in der Champions League entgegen. Am Montag werden in Nyon die Paarungen für die erste K.o-Runde gezogen.