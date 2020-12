Galopp: DRRV wählt Klaus Allofs zum neuen Vizepräsidenten

"Als gebürtiger Düsseldorfer und als langjähriger Besucher der Grafenberger Rennbahn, freue ich mich sehr über die Wahl zum Vize-Präsidenten des DRRV. Es ist eine große Ehre und gleichzeitig eine interessante Aufgabe, in Zukunft an der Seite von Herrn P.M. Endres und Herrn A. Woeste intensiv an der Präsidiumsarbeit beteiligt zu sein. Vielen Dank an die Mitgliedern des DRRV für ihr Vertrauen", so Klaus Allofs.