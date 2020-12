Eisenbichler schreibt Schempp nicht ab: "Auf dem richtigen Weg"

Biathlon-Sportdirektor Bernd Eisenbichler hat Ex-Weltmeister Simon Schempp Hoffnung auf eine zeitnahe Rückkehr in den Weltcup gemacht. "Der Simon ist auf dem richtigen Weg", sagte Eisenbichler in einer virtuellen Medienrunde: "Wir planen personell von Woche zu Woche". Eine Rückkehr schon beim zweiten Teil des Weltcups in Hochfilzen in der kommenden Woche ist somit nicht auszuschließen.