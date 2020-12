DFL: Leki fordert Anpassungen bei Lizenzierung wegen Coronakrise

Präsidiumsmitglied Oliver Leki fordert Anpassungen im Lizenzierungsverfahren der Deutschen Fußball Liga (DFL) als Reaktion auf die Coronakrise. "Es gilt, Vorgaben und Mechanismen in die Lizenzierungsordnung zu integrieren, die verhindern, dass Klubs so schnell massive Probleme bekommen, wie das zuletzt der Fall war", sagte der zweite stellvertretende Sprecher des DFL-Präsidiums im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Der Anspruch der Liga müsse sein, "mehr Stabilität in das Gesamtsystem zu bekommen".