Karl-Heinz Rummenigge mit Klartext zu Haaland, Dybala und Alaba

Karl-Heinz Rummenigge bezieht in einem Interview Stellung zu Gerüchten um Erling Haaland und Paulo Dybala. Auch zu David Alaba äußert er sich.

"Haaland geht es gut in Dortmund. Ehrlich gesagt: Solange wir diesen Lewandowski haben, benötigen wir ihn nicht", sagte der Bayern-Boss bei Tuttosport .

Rummenigge betont: Gutes Verhältnis zum BVB

Haaland wird immer wieder als möglicher Nachfolger Robert Lewandowskis in München im Spiel gebracht. Der 32-Jährige hat noch einen Vertrag bis Juni 2023.

Rummenigge: Haaland "ein Biest"

Der Pole war 2014 ablösefrei vom BVB zu den Münchnern gewechselt. Haaland kam im Winter 2020 von RB Salzburg nach Dortmund, was Rummenigge als "wirklich guten Wechsel" bezeichnete.

Rummenigge mit Klartext zu Dybala

Rummenigge hofft noch auf Alaba-Verbleib

"Jedes Team denkt zu Recht über Verstärkungen nach. In dieser Situation ist es normal, dass europäische Spitzenklubs an Alaba denken", sagte der 65-Jährige: "Es liegt an ihm, zu entscheiden. Vielleicht wird er wechseln. Vielleicht bekommt er Zweifel und beschließt, bei Bayern zu bleiben. Wir werden sehen."