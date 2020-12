Valorant: 100 Thieves gewinnen First Strike: Nordamerika © Riot Games

Beim nordamerikanischen "First Strike"-Event traf sich die Crème de la Crème der Valorant-Szene. Am Ende rang 100 Thieves den Finalgegner Team SoloMid mit 3:1 nieder und entschied das prestigeträchtige Turnier für sich. Bis zu 300.000 Zuschauer waren über verschiedene Streams live dabei.

100 Thieves schlagen Weltranglisten-Ersten und -Zweiten

Gespielt wurde im Singe-Elimination-Modus, sodass jede Niederlage das Aus bedeuten würde. 100 Thieves fand mit einem 2:0 über T1 gut ins Turnier, doch im anschließenden Halbfinale wartete das auf Rang 1 gesetzte Team Sentinels. Icebox holten 100 Thieves knapp mit 14:12, aber ihr Gegner schlug auf Haven schnell zurück. Die Entscheidung fiel auf Bind, wo es lange Zeit ausgeglichen war, bis sich die Thieves in den letzten drei Runden entscheidend absetzen konnten.

Das Finale legte an Spannung nochmal zu. Nach einer frühen 4:0 Führung für TSM auf Split, verkürzte 100 Thieves den Abstand. Erst in den letzten beiden Runden fiel die Entscheidung zugunsten des späteren Turniersiegers. Map Zwei verlief auf Bind sehr ähnlich. 2:0 für 100 Thieves. Auf Ascent ließ TSM seine Muskeln spielen und gewann deutlich mit 13:7. Die Aufholjagd endete jedoch auf Haven, wo 100 Thieves in dominanter Weise mit 13:7 den Eventsieg perfekt machten.