Norwegen: Ivorischer Stürmer erhält rassistische Hass-Botschaften

Rassismus-Eklat auch in Norwegen: Der ivorische Fußballprofi Daouda Bamba vom Erstligisten Brann Bergen hat nach einem Elfmeter-Fehlschuss Hass-Botschaften erhalten. Der 25-Jährige wurde auf Instagram und via SMS massiv rassistisch beleidigt, vereinzelt wurde ihm der Tod gewünscht. Er sei ein "dummer N...." oder "verdammter Sklave", bekam Bamba zu lesen, er möge "doch an Corona sterben".

Sportchef: "Das ist völlig inakzeptabel"

Brann will den Vorfall anzeigen. "Das ist völlig inakzeptabel", sagte Sportchef Rune Soltvedt im norwegischen Rundfunk NRK: "Dass jemand so etwas einem anderen Menschen antut, noch dazu Bamba, der ein so großes Herz hat und so nett zu allen ist - schlimmer wird's nicht."