Antonio Conte meckert über Schiedsrichter, Reporter, Capello

Mitfiebern pur! So erlebte der Fantalk Gladbachs Zitter-Weiterkommen

Antonio Conte war nach dem Aus von Inter Mailand in der Champions League bedient.

Der italienische Trainer kam mit seiner Mannschaft gegen Shakhtar Donezk nicht über ein 0:0 hinaus, als Gruppenletzter schieden die Nerazzurri aus, während parallel Borussia Mönchengladbach über den Einzug in die K.o.-Runde jubeln durfte (SERVICE: Tabelle ).

"Wir haben alles gegeben", betonte Conte auf der Pressekonferenz im Anschluss: "Shakhtar hat defensiv gespielt wie im Hinspiel. Es ist unglaublich, dass wir es nicht geschafft haben, ein Tor in 180 Minuten gegen sie zu erzielen." Donezk habe "Glück gehabt."

Conte kritisiert Schiedsrichter

"In der gesamten Champions League hatten wir kein Glück mit den Schiedsrichtern und dem VAR", sagte der 51-Jährige: "Es scheint mir, dass Inter in der Gruppe nicht respektiert wurde, da es so viele Situationen gab, die nicht überprüft und neu bewertet wurden."