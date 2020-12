Valorant: Riot sagt Smurfs den Kampf an

Bei diesem Problem hilft auch der aufdringlichste Vanguard nichts: Starke Spieler, die weit unter ihrer typischen ELO unterwegs sind, machen anderen Teilnehmern in Valorant das Leben schwer. Das Anlegen eines neuen Ranked-Accounts ist der einfachste Weg, sein Dasein als Smurf in Riots Shooter zu beginnen.

Gegenangriff

"…wir arbeiten an Wegen, um diese Dinge zu reduzieren. Als ersten Schritt führen wir eine Bedingung in 1.14 ein, die den Ranked-Mode nicht nach gespielten, sondern nach gewonnenen Spielen freischaltet." Durch diese kleine Veränderung wird es nicht mehr möglich sein, inaktiv Matches zu farmen. Wer nach diesem Update an gewerteten Spielen teilnehmen möchte, muss sie sich durch Siege erst erarbeiten. So zumindest die Theorie.