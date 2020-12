Borussia Dortmund: Erling Haaland macht Reha in Katar

Erling Haaland fehlt Borussia Dortmund zurzeit verletzt. Das Ausnahmetalent arbeitet an einem ungewöhnlichen Ort an seiner Rückkehr auf den Platz.

Der Norweger fragte bei Instagram zu seinem Foto bei Sonnenschein seine Fans, ob er in Deutschland entspannt, in Brasilien Urlaub macht, seine Reha in Katar verbringt oder zu Hause ist.

Wer sich für Antwort C entschied, lag richtig und bekam einen grünen Haken angezeigt. Der 20-Jährige ist für seine Reha in Katar. Dort arbeitet er an seinem Comeback, dass er so früh wie möglich im neuen Jahr anstrebt.