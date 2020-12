WWE NXT: Finn Balor, Karrion Kross nach Verletzungen zurück

Nach längerer Verletzungspause kündigt NXT-Champ Finn Balor sein Ring-Comeback an. Auch Karrion Kross ist wieder da und setzt ein schmerzhaftes Statement.

Titelträger Balor, der seit Oktober wegen eines komplizierten Kieferbruchs, den er sich in dem körperbetonten Duell mit Kyle O'Reilly zugezogen hatte, kein Match mehr bestreiten konnte, eröffnete die dieswöchige TV-Show von NXT nach den spektakulären War Games am Sonntag und kündigte seine Ring-Rückkehr an.