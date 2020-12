Fußball: IFAB will bei Handspielregel und Kopfverletzungen Änderung

"Der bisherige Text engt zu sehr ein. Es soll mehr nach dem Geist der Regel gepfiffen werden, nicht so sehr nach den Buchstaben", kündigte IFAB-Geschäftsführer Lukas Brud im kicker an.

Die Beratungen mit dem Expertengremium dienen der Vorbereitung der regelkonstituierenden Sitzung von IFAB und FIFA am 6. März 2021. Unter anderem hatte UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin zuletzt in einem öffentlich gewordenen Brief an die FIFA eine erneute Änderung der Handspielregel gefordert.