FC Bayern: Robert Lewandowski bei Union Berlin laut Hansi Flick wieder fit

Gegen Lokomotive Moskau gewinnt der FC Bayern auch ohne Robert Lewandowski. Trainer Hansi Flickt plant für die Partie in Berlin aber wieder mit seinem Topstürmer.

Bayern München plant im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin am Samstag ( Bundesliga: Union Berlin - FC Bayern München ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker ) wieder mit Topstürmer Robert Lewandowski.

"Ich gehe davon aus, dass er zu 100 Prozent fit ist", sagte Trainer Hansi Flick nach dem 2:0 (0:0) zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League gegen Lokomotive Moskau.

Lewandowski hatte in der Partie wegen muskulärer Probleme gefehlt. Sein Vertreter Eric Maxim Choupo-Moting traf nach der Führung durch das erste Champions-League-Tor von Niklas Süle (63.) zum Endstand (80.). ( Die SPORT1-Einzelkritik )

Choupo-Moting mit Zeichen gegen Rassismus

Süle meinte mit Blick auf die jüngste Kritik an ihm: "Ich bin einfach glücklich, dass wir die Gruppe mit einem Sieg abgeschlossen haben, das ist das einzige, was zählt. Was geschrieben wird, ist scheißegal."