Dank Schützenhilfe: Mutlose Gladbacher erreichen erstmals Achtelfinale der Champions League

Borussia Mönchengladbach hat trotz einer mutlosen Vorstellung mit fremder Unterstützung erstmals das Achtelfinale in der Champions League erreicht.

Historischer Erfolg dank Schützenhilfe: Borussia Mönchengladbach hat trotz einer mutlosen Vorstellung mit fremder Unterstützung erstmals das Achtelfinale in der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose unterlag bei Real Madrid verdient mit 0:2 (0:2), profitierte nach einer insgesamt starken Gruppenphase aber vom Unentschieden im Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk. Die letzten Sekunden in Mailand verfolgten die Gladbacher Spieler gebannt vor dem Fernseher.

Kopfballungeheuer Karim Benzema (9., 32.) schien mit seinem Doppelpack die Gladbacher Träume von der sportlich attraktiven und finanziell lukrativen K.o.-Runde schon zerstört zu haben, doch dann kam die erlösende Botschaft. Bei der Auslosung am Montag drohen zwar Topgegner wie der FC Liverpool und Paris St. Germain, doch weitere 9,5 Millionen Euro an Prämie sind den Rheinländern sicher. Mit Gladbach, Titelverteidiger Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig haben zudem erstmals seit sechs Jahren vier Fußball-Bundesligisten das Achtelfinale der Champions League erreicht.

Doch davon war in der Anfangsphase nichts zu sehen. Lucas Vazquez hatte auf der rechten Seite viel zu viel Platz, seine präzise Flanke köpfte Benzema zur frühen Führung ein. Der französische Torjäger hatte sich Ginter und Stefan Lainer geschickt davongeschlichen.

In der Folge übernahm Real aber wieder das Kommando. Toni Kroos, Luka Modric und Co. ließen den Ball zirkulieren, die Gladbacher liefen häufig nur hinterher. Zudem fehlte die Zuordnung in der Defensive. Elvedi verhielt sich gegen Rodrygo viel zu passiv, dessen Flanke köpfte erneut Benzema aus kurzer Distanz ein. Ginter hatte den Mittelstürmer erneut aus den Augen verloren. Torhüter Yann Sommer verhinderte gegen Modric (39.) einen noch höheren Pausenrückstand.