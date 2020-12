Champions League mit Inter Mailand, Real Madrid, Atlético und RB Salzburg

Lukaku-Tiefschlaf rettet Gladbach

Auch Inter wirkte überraschend lange mit dem Unentschieden zufrieden, obwohl es das Aus in der Vorrunde bedeutete. Erst in den letzten Minuten des Spiels begannen die Italiener mehr zu riskieren.

In der 90. Minute wären die Mailänder dann nach einer Ecke doch noch um ein Haar in Führung gegangen. Ein Kopfball von Alexis Sanchez rauschte gefährlich Richtung Tor - doch während sich alle Spieler bei der Ausführung der Ecke vom Tor wegbewegten, blieb Inters Stürmer Romelu Lukaku sekundenlang wie angewurzelt stehen und bekam den Ball schließlich im Abseits stehend an den Kopf.