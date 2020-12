Boxen: Anthony Joshua - Kubrat Pulev LIVE im TV, Stream, Ticker

Joshua trifft auf Klitschko-Bezwinger

In seinem ersten Kampf nach Ausbruch der Corona-Pandemie trifft der Engländer in einer Pflichtverteidigung auf den den Bulgaren Kubrat Pulev. Eigentlich war der Fight für Juni geplant, die Coronakrise verhinderte jedoch die Kampfnacht im Fußballstadion der Tottenham Hotspur.

Für Ruiz war es die zweite Niederlage im 35. Fight. Was ihm von dem Kampf bleiben wird, sind an die zehn Millionen Dollar auf seinem Konto und die Gewissheit, einmal in seinem Leben Weltmeister gewesen zu sein © Getty Images

Der zehn Zentimeter größere Joshua versuchte von Beginn an, seine Reichweitenvorteile auszuspielen. Die ersten drei Runden gingen klar an Joshua © Getty Images

Anthony Joshua ist wieder Schwergewichts-Weltmeister der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO. Der Engländer besiegte im mit Spannung erwarteten Rematch Andy Ruiz Jr. nach einem überlegen geführten Kampf klar nach Punkten. SPORT1 zeigt die besten Bilder des "Clash on the Dunes" © Getty Images

Sein Gegner ist in der Boxszene kein Unbekannter. Der 39 Jahre alte Routinier war 2014 in Hamburg gegen Wladimir Klitschko angetreten und verlor durch K.o. in der fünften Runde. Es war seine einzige Niederlage in 29 Profikämpfen (14 K.o.-Siege), allerdings auch seine einzige WM-Chance.