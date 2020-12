Nach Rassismus-Eklat: Tuchel mit PSG mühelos zum CL-Gruppensieg

Die Spielunterbrechung am Dienstag hat Paris St. Germain in der Champions League auf dem Weg zum Gruppensieg nicht stoppen können.

Die Spielunterbrechung am Dienstag wegen des Rassismus-Skandals um den rumänischen Vierten Offiziellen Sebastian Coltescu hat Paris St. Germain in der Champions League auf dem Weg zum Gruppensieg nicht stoppen können. Mit einem Tag Verspätung setzte sich das Team von Coach Thomas Tuchel gegen Istanbul Basaksehir mit 5:1 (3:0) durch und verdrängte damit RB Leipzig in der Abschlusstabelle der Gruppe H noch von der Spitze.