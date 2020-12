Gladbach mit Elvedi beim Gruppen-Showdown in Madrid

Borussia Mönchengladbach kann beim Gruppen-Showdown in der Champions League bei Real Madrid auf Nico Elvedi zurückgreifen. Der Schweizer Fußball-Nationalspieler steht nach überstandener Muskelverletzung in der Startformation für das Spiel am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN). "Es wäre eine Punktlandung, wenn er spielen kann", hatte Trainer Marco Rose noch am Dienstag erklärt. Elvedi bildet gemeinsam mit Nationalspieler Matthias Ginter die Innenverteidigung.