easycredit BBL: RASTA Vechta - Telekom Baskets Bonn LIVE im TV, Stream

RASTA Vechta empfängt die Telekom Baskets Bonn zum Kellerduell in der easycredit BBL. Beide Teams hoffen auf den ersten Saisonsieg.

Am 6. Spieltag der easyCredit Basketball Bundesliga treffen RASTA Vechta und die Telekom Baskets Bonn aufeinander.

Beide Teams warten in der laufenden Saison noch auf den ersten Sieg. Während die Bonner bereits fünf Niederlagen kassiert haben, sind es bei Vechta bislang vier.

Wer die schwarze Serie beenden kann, beantwortet Kommentator Arne Malsch am kommenden Freitag live ab 18.30 Uhr auf SPORT1. Der Blick in die jüngere Vergangenheit dürfte Vechta etwas mehr Mut machen. Zwei der letzten drei Duelle gingen an RASTA.