Einzelkritik, FC Bayern - Lokomotive Moskau: Sané taucht ab, Süle punktet

Beim Sieg der Bayern gegen Lok Moskau steht Leroy Sané zum dritten Mal in Folge in der Startelf, glänzt aber erneut nicht. Niklas Süle punktet. Einzelkritik.

ALPHONSO DAVIES (bis 69.) : Comeback nach sechs Wochen Verletzungspause (Bänderriss im Sprunggelenk)! Davies durften hinten links starten und machte einen guten Eindruck. An Schnelligkeit hat der Kanadier während seiner Abwesenheit nicht eingebüßt. Vorne traute er sich in ein bis zwei Dribblings. Starke flache Hereingabe auf Gnabry (57.). SPORT1 -Note: 3

Süle defensiv und offensiv stark

NIKLAS SÜLE: Wenn die Moskauer gefährlich wurden, dann über die Außenbahn. Ansonsten hielt Süle mit Boateng das Zentrum dicht und war stark in der Luft. Prüfte Guilherme mit einem guten Kopfball (50.) nach einer Ecke. Dann versenkte er eine Costa-Ecke mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:0 (64.). SPORT1 -Note: 2 ( Das Spiel im TICKER zum Nachlesen )

JÉRÔME BOATENG (bis 69.): Souverän in der Innenverteidigung, aber auch kaum gefordert. In Hälfte eins war er mal kurz lautstark, als er in Richtung seiner Mitspieler forderte, wachsamer bei den zweiten Bällen zu sein. SPORT1-Note: 3