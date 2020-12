Borussia Dortmund drohen vor Partie gegen VfB Stuttgart weitere Ausfälle

Nach der Partie - in der sich der BVB den Gruppensieg in ihrer Champions-League-Gruppe sichern konnten - gab Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc zumindest bei Hummels Entwarnung: "Wir hoffen, dass Mats rechtzeitig rausgegangen ist und am Samstag gegen Stuttgart spielen kann", sagte Zorc den Ruhr Nachrichten. Bei Hazard sieht es aber wohl nicht so gut aus: "Thorgan hat muskuläre Probleme. Da müssen wir abwarten, wie es sich entwickelt."