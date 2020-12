"Neue Dynamik": Lockdown-Maßnahmen sorgen bei HBL für Unbehagen

Die angekündigten Lockdown-Maßnahmen in verschiedenen Bundesländern und die wachsenden Corona-Zahlen sorgen in der Handball-Bundesliga für Unbehagen.

Die angekündigten Lockdown-Maßnahmen in verschiedenen Bundesländern und die wachsenden Corona-Zahlen sorgen in der Handball-Bundesliga (HBL) für neues Unbehagen. "Wir bereiten uns auf verschiedene Szenarien vor, alles andere wäre blauäugig", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann dem SID am Mittwoch.