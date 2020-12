Champions League, Frauen: Ajax Amsterdam - FC Bayern heute LIVE im TV, Stream

Das Team von Trainer Jens Scheuer absolviert am Donnerstag das Hinspiel des Sechzehntelfinales in der Champions League bei Ajax Amsterdam (UEFA Women's Champions League: Ajax Amsterdam - FC Bayern München ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) .

In der ersten K.o.-Runde will sich der Bundesliga-Spitzenreiter eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel um den Achtelfinaleinzug in einer Woche in München erarbeiten.