Bayern München eröffnet "FC Bayern World"

Unter Beachtung der Corona-Beschränkungen hat Bayern München am Mittwoch in der Innenstadt seine "FC Bayern World" eröffnet. Dabei handelt es sich um einen multifunktionalen Gebäudekomplex direkt neben dem Marienplatz, wo der deutsche Fußball-Rekordmeister und Triple-Gewinner für gewöhnlich seine Titel feiert. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete das Projekt als "Meilenstein in der Geschichte unseres Vereins".