Bayer Leverkusen - Slavia Prag LIVE: Europa League heute im TV, Stream, Ticker

"Wir wollen Erster in der Gruppe werden. Ich glaube, das wird erst am letzten Spieltag entschieden", hatte Trainer Peter Bosz bereits vor dem 3:2-Sieg am vorletzten Spieltag bei OGC Nizza gesagt. ( Tabellen der Europa League )

Am Donnerstag kommt es in der heimischen BayArena gegen den tschechischen Meister Slavia Prag zum Endspiel um den Sieg in Gruppe C. Das Hinspiel hatte Leverkusen mit 0:1 verloren.