Zweite Corona-Quarantäne bei SSC Palmberg Schwerin! Koslowski besorgt

Schwerin holt sich ausgerechnet in der CL-Isolation mehrere Corona-Infektionen ab und muss schon wieder in Quarantäne. Trainer Felix Koslowski macht sich bei SPORT1 Sorgen.

In der Champions League setzten die Bundesliga-Volleyballerinnen in ihrer starken Gruppe mit zwei Siegen aus drei Spielen in der ersten Phase der Königsklasse ein Ausrufezeichen. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan Volleyball Champions League Frauen)