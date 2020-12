Skiflug-WM mit Eisenbichler in Slowenien live im TV, Stream, Ticker

Markus Eisenbichler war in der vergangenen Saison der beste deutsche Skispringer © Getty Images

Markus Eisenbichler fiebert der Skiflug-WM in Slowenien entgegen. Bei den Wettkämpfen will er auch Sorgen und Ängste vergessen.

"Beim Skifliegen fühlst du dich wie der Aladin auf seinem Teppich", sagte er vor dem Auftakt des mit Spannung erwarteten Wintersport-Events im slowenischen Planica: "Man denkt nicht viel, genießt nur den Flug und will nicht, dass dieses Gefühl endet. Die ganzen Sorgen und Ängste, die einen im echten Leben bedrücken, sind da vergessen." ( Skiflug-WM: Die Qualifikation am Donnerstag im Liveticker ).

Skiflug-WM 2020: Eisenbichler freut sich

Während in Eisenbichlers bayrischer Heimat die Corona-Maßnahmen verschärft werden, sind die Titelkämpfe im legendären "Tal der Schanzen" also ein Anker in die Normalität für Deutschlands besten Skiflieger.