Nach überstandener Corona-Infektion: Flug-WM mit Weltrekordler Kraft

Skiflug-WM: Stefan Kraft geht in Planica an den Start © AFP/SID/JANEK SKARZYNSKI

Weltrekordler Stefan Kraft kann trotz der Auswirkungen seiner Corona-Infektion bei der am Donnerstag beginnenden Skiflug-WM in Planica starten. "Ich bin froh, dass ich wieder fit bin. Ich habe heute noch eine sportärztliche Untersuchung absolviert, und die ist positiv verlaufen", sagte der 27-Jährige, der 2017 in Vikersund die Rekordweite von 253,5 m gestanden hatte: "Die Vorbereitung ist sicher nicht ideal, aber noch eine Woche warten, das hat auch keinen Sinn."