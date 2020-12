Borussia Dortmund hat einen Nachfolger für Jadon Sancho im Visier

Jadon Sancho könnte Borussia Dortmund nach dieser Saison verlassen. Wenn es wirklich so kommen sollte, könnte der BVB bereits vorgesorgt haben.

Mino Raiola berät Donyell Malen

Mit seinem Torinstinkt, Tempo und seiner Technik soll der 21-Jährige perfekt ins Dortmunder Anforderungsprofil passen. Malen ist in der Offensive flexibel einsetzbar und steht in Eindhoven noch bis 2024 unter Vertrag. Sein Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro.

Götze: "Donyell ist extrem schnell und sehr torgefährlich"

Malen wurde in der Jugend von Ajax Amsterdam groß, wechselte 2017 nach zwei Jahren im Nachwuchs des FC Arsenal zur PSV. Der viermalige niederländische Nationalspieler traf in dieser Saison in 18 Pflichtspielen zwölfmal.