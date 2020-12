Hans Sarpei fordert Handeln im Kampf gegen Rassismus

Der ehemalige ghanaische Fußball-Nationalspieler Hans Sarpei fordert nach dem Eklat beim Champions-League-Spiel zwischen Paris St. Germain und Istanbul Basaksehir energischeres Handeln im Kampf gegen Rassismus. "Immer nur 'Say No To Racism' als Banner zu zeigen, ist schön. Aber das reicht nicht. Da muss mehr gemacht werden. Mehr Aufklärung, mehr Miteinander. Das muss mehr gelebt werden. Das wünsche ich mir", sagte Sarpei im Gespräch mit FOCUS Online.